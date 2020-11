Sanità in Calabria, Zampa: “Zuccatelli fa bene a mettere a disposizione le proprie dimissioni”

12 Novembre 2020 13:11

L’autorevolezza del neo commissario Zuccatelli “è ormai lesionata in maniera grave”

“La discussione su Zuccatelli è in corso, perché ha detto delle cose completamente fuori luogo e sgradevoli anche per come sono state formulate. Penso che lui faccia molto bene a mettere a disposizione le proprie dimissioni, che sarebbero evitabili solo se riuscisse a ricucire la fiducia con i cittadini calabresi, dal momento che la sua autorevolezza è ormai lesionata in maniera sufficientemente grave da dover lasciare”. Ad affermarlo il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber nel corso della trasmissione Otto e mezzo in onda su La7. L’argomento principale è il caso scoppiato in Calabria dopo parole del neo commissario alla Salute per la Regione Calabria, Giuseppe Zuccatelli, nominato in fretta e furia dal Premier Conte e dal Ministro Speranza dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, che a maggio scorso ha pronunciato diverse frasi che sminuivano l’importanza delle mascherine.