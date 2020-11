Sanità in Calabria, Nino Spirlì: “Gino Strada? Il governo dovrà passare sul mio corpo”

17 Novembre 2020 21:04

Sanità, Nino Spirlì a La Zanzara su Radio 24: “Strada? Il governo dovrà passare sul mio corpo. La Calabria non è l’Afghanistan, ci trattano da quarto mondo, non abbiamo bisogno di missionari”

“Strada? La Calabria non è l’Afghanistan, ci trattano da quarto mondo, non abbiamo bisogno di missionari. Per la Calabria non serve nessun commissario”. “Gaudio? Problemi suoi, Catanzaro è una città bella, ci vivono persone eleganti, civili, e oneste. “Strada? Il governo dovrà passare sul mio corpo. La Calabria non ha bisogno di commissari abbiamo visto il primo fallimento, il secondo fallimento, il terzo fallimento. In Calabria il governo non ci deve mandare ì commissari, perchè la Calabria non è l’Afghanistan, ci trattano da quarto mondo, non abbiamo bisogno di missionari”. Così il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì in una diretta alla Zanzara di Giuseppe Cruciani su Radio 24 è un fiume in piena.“Per la Calabria non serve nessun commissario. Il commissariamento esclude la politica e se il governo nomina Strada ne prenderemo atto. Non abbiamo bisogno di missionari ” – continua a Radio 24 – “Gaudio? Problemi suoi, Catanzaro è una città bella, ci vivono persone eleganti, civili, e oneste”.