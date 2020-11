Sanità, scontro tra Klaus Davi ed il viceministro Sileri: “in Calabria ci vogliono gli ospedali, non le tende”

27 Novembre 2020 13:50

Sanità, scontro tra Klaus Davi ed il viceministro Sileri dalla D’Urso: “ci vogliono gli ospedali, non le tende. La Calabria non è l’Africa”

Duro scontro da Barbara D’Urso fra Klaus Davi e Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute. Motivo del contendere la politica del governo in Calabria. Il Viceministro ha detto nel corso di “Live – Non è la D’Urso”: “Per noi la Calabria è una priorità. Gli ospedali non si chiudono, semmai si aprono quelli giusti o si riutilizzano quelli che sono sul territorio per azioni volte a star vicino ai nostri pazienti. La salute dev’essere un diritto di tutti”. Durissima la replica di Klaus Davi in studio: “Lei è una persona seria che stimo. Ma se dice che il governo vuole riaprire gli ospedali, perchè l’unica cosa che sa fare la Presidenza del Consiglio dei Ministri è mandarci Emergency o spedirci le tende da campo come fossimo l’Afghanistan? La Calabria non è l’Africa!”.