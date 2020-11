Sanità in Calabria, Siclari: “Sms di Bertolaso, disponibile comunque ad aiutare i calabresi”

8 Novembre 2020 15:00

Sanità in Calabria, Siclari: “Sms di Bertolaso: Marco, in bocca al lupo ai calabresi, vi sono vicino, comunque, se serve, ci sono sempre”

“Si è persa una grande occasione per nominare Guido Bertolaso alla guida della disastratissima sanità calabrese. Si tratta di un professionista di spessore internazionale e di un grande uomo, sensibile e sempre pronto a spendersi per aiutare gli altri“, è quanto afferma il enatore di Forza Italia, Marco Siclari. “Non è un caso che stamane, subito dopo la nomina di Zuccatelli a commissario straordinario, abbia ricevuto un messaggio, proprio da Bertolaso nel quale mi ha scritto “Marco, in bocca al lupo ai calabresi, vi sono vicino, comunque, se serve, ci sono sempre!”. E’ evidente che si tratta di uomo eccezionale e straordinario, una vera e propria risorsa per l’Italia, che, comprende l’enorme difficoltà che stanno attraversando i calabresi, che ogni giorno rischiano la vita a causa della mancanza di assistenza sanitaria. Ha confermato la sua piena disponibilità ad aiutare la Calabria ad uscire dall’emergenza sanitaria, aggravata dall’emergenza pandemica, anche a titolo gratuito. Continuerò a sensibilizzare il Governo nazionale e regionale per fare in modo che non si perda questa opportunità per la Calabria di avere una persona competente, professionale, altruista e generosa, sempre pronta a mettersi in gioco per aiutare il prossimo bisognoso”, conclude Siclari.