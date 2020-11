8 Novembre 2020 19:15

Sanità in Calabria, protesta in piazza 1° Maggio a Palmi: “basta al commissariamento, non ne possiamo più”

Proseguono le proteste e manifestazioni per di “no” alla zona rossa in Calabria dopo l’ultimo Dpcm del Governo e dire “basta al commissariamento” della sanità calabrese. Anche a Palmi, questa sera a Piazza 1° Maggio,la gente è scesa in piazza ad urlare e sfogare tutto il proprio disappunto contro le scelte del Governo. La piazza è presidiata dalle forze dell’ordine. In basso il VIDEO della manifestazione.