Calabria: oltre 500 firme in 24 ore per la nomina del Prof. Misaggi a Commissario alla Sanità

19 Novembre 2020 11:54

Sanità in Calabria: arriva sul web una proposta di soluzione per la nomina del nuovo Commissario all’emergenza sanitaria calabrese, in 24 ore oltre 500 firme per il Prof. Misaggi

Arriva sul web una proposta di soluzione per la nomina del nuovo Commissario all’emergenza sanitaria calabrese: in 24 ore oltre 500 firme sono arrivate sull’appello lanciato su Change.org – la piattaforma di petizioni on-line – per chiedere al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio di affidare questo delicato incarico al Prof. Bernardo Misaggi, medico originario di Gioiosa Ionica e già Direttore della Struttura complessa di Chirurgia Vertebrale dell’Istituto Gaetano Pini di Milano. L’appello arriva in scia alle polemiche seguite all’ennesima fumata nera per la nomina del nuovo Commissario calabrese dopo l’uscita di scena del Prof. Gaudio e dopo il licenziamento del precedente responsabile Cotticelli e la successiva uscita di scena del subentrato Zuccatelli.