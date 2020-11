Sanità, Klaus Davi: “la politica romana ha distrutto la Calabria”

8 Novembre 2020 14:06

Sanità in Calabria, Klaus Davi: “i governi centrali in tutti questi anni non hanno saputo frenare lo strapotere della ‘Ndrangheta con il loro atteggiamento sprezzante e colonialistico verso questa regione”

“I governi centrali in tutti questi anni non hanno saputo frenare lo strapotere della ‘Ndrangheta con il loro atteggiamento sprezzante e colonialistico verso questa regione. La Calabria è diventata una palestra per le carriere , una vetrina , ma non un luogo dove la politica investe a medio termine, al netto delle gravi responsabilità locali che pure ci sono. L’ultimo episodio in questo senso è il balletto tragicomico dei vari commissari, con la grottesca promozione a un neo ‘supervisore’ della salute dei calabresi , il dottor Zuccatelli, convinto negazionista, in una regione che poi il Governo colloca di imperio fra le regioni rosse. Poi se qualcosa non funziona si può sempre dire che è colpa delle mafie, come hanno già detto alcuni politici mettendo le mani avanti”. E’ quanto scrive in una nota Klaus Davi.