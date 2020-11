Sanità in Calabria, Klaus Davi: “Zuccatelli esempio di volgarità e maschilismo, sorpreso dal Ministro Speranza”

16 Novembre 2020 15:17

Klaus Davi espone il proprio pensiero sulle ultime vicende che hanno messo sotto i riflettori nazionali la sanità in Calabria

Proprio in questi minuti è ufficiale, si è dimesso il neo commissario alla sanità Giuseppe Zuccatelli. “La nomina e la rinuncia sono messaggi para-elettorali, tra qualche mese si vota in Calabria”, è il commento di Klaus Davi sulla vicenda che ha coinvolto il medico indicato dal Ministro Speranza per risollevare le sorti della sanità calabrese. “Di Zuccatelli mi ha colpito la volgarità di un esempio così schifosamente maschilista, vorrei sentire le donne della sinistra. Mi stupisce che un partito come Leu non abbia capito che queste situazioni sarebbero scaturite in un malcontento generale del popolo calabrese. Hanno messo una “x” alla candidatura del proprio partito alle elezioni regionali”, ha affermato il massmediologo ai microfoni del programma Coffee Break in onda su La7.