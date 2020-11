Sanità in Calabria, Gino Strada ribadisce: “nessuna proposta formale, smentisco perché la situazione non diventi grottesca”

17 Novembre 2020 17:22

Per evitare che si faccia ancora più confusione, Gino Strada ribadisce di non aver ricevuto alcuna proposta da parte del Governo

“Leggo da un’agenzia di stampa che non sarei disponibile a fare il commissario in Calabria. Ribadisco – perché evidentemente serve farlo ancora – che non ho ricevuto nessuna proposta formale e che comunicherò personalmente le mie decisioni attraverso i canali ufficiali se ci sarà qualcosa di reale e concreto da comunicare. Mi sembra che la situazione sia già abbastanza difficile per i cittadini calabresi senza che diventi anche grottesca”, ad affermarlo tramite i propri account social Gino Strada. L’ideatore di Emergency ha smentito alcune voci, secondo le quali avrebbe rifiutato l’incarico proposto dal Governo come nuovo commissario ad acta della sanità in Calabria dopo le dimissioni di Eugenio Gaudio.