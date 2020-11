Sanità in Calabria, Falcomatà: “Gino Strada va messo nelle condizioni di poter lavorare”

18 Novembre 2020 08:28

Il sindaco Falcomatà: “Sarei onorato se una persona come Gino Strada lavorasse per la Calabria. Ma deve essere messo nelle condizioni”

“Il suo è un nome da tenere in debita considerazione. Sarei onorato se una persona come Gino Strada lavorasse per la Calabria. Ma deve essere messo nelle condizioni“: lo ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in un’intervista a La Stampa.

“Intanto – ha proseguito il primo cittadino – abbiamo chiesto di sospendere per 48 ore ogni possibile nuova candidatura, in modo da poter condividere con noi sindaci un metodo di selezione” e “per essere coinvolti nella scelta del prossimo commissario“.

Secondo Falcomatà “non possiamo partire dai nomi. Ma chi arriverà dovrà avere innanzitutto l’obiettivo di superare il commissariamento della sanità calabrese“.