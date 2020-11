Sanità Calabria, Conte ai Sindaci: “nelle prossime ore commissario adatto, durata del commissariamento deve essere ben delimitata”

19 Novembre 2020 17:59

Sanità Calabria: le parole di Giuseppe Conte incontrando una delegazione di sindaci calabresi

”Non ci sfugge che una gestione commissariale, che deve essere straordinaria, si trascina da dieci anni rischiando di essere ordinaria. Dobbiamo lavorare per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte incontrando una delegazione di sindaci calabresi. ‘‘Il governo – ha assicurato il presidente del Consiglio – continuerà a seguire con massima attenzione l’emergenza sanitaria in Calabria e cercheremo di lavorare tutti insieme, dialogando anche con voi sindaci, perché si superi fase emergenziale. Avvertiamo forte la responsabilità di individuare un profilo adatto per il commissario alla sanità calabrese”, profilo che, ha garantito Conte, “arriverà nelle prossime ore“, il “tempo necessario” di individuare la figura più adatta.