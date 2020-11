17 Novembre 2020 08:35

Rassegna Stampa: gli argomenti che trovano spazio oggi, martedì 17 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese

“Il commissario smentisce il governo: terapie intensive? Non c’è allarme“, “Via alla manovra antivirus ma è scontro coi sindacati“, “Pressing per misure meno dure“, “Le province meno colpite escono dalle zone rosse“, “Ospedali, 15 giorni al collasso“, “Sanità in Calabria, Conte fuori Strada“: questi alcuni dei titoli che campeggiano oggi, 17 Novembre 2020, sui principali giornali del Paese.

Ecco la rassegna stampa.