Sanità in Calabria, Conte: “domani il Consiglio dei Ministri decisivo per il nuovo commissario, abbiamo diversi nomi…”

23 Novembre 2020 21:38

Il Premier Conte non si è sbilanciato sulla nomina del nuovo commissario alla Sanità in Calabria, ma rivela che domani sarà il giorno decisivo

“Domani abbiamo il Consiglio dei Ministri, dobbiamo chiudere questa partita, abbiamo diversi nomi ma per ora non svelo niente”, così il Premier Giuseppe Conte sulla nomina del nuovo Commissario alla Sanità in Calabria. Dopo le dimissioni del generale Cotticelli e del dott. Zuccatelli, oltre alla rinuncia del rettore Gaudio, il Governo è tenuto a dare risposte concrete ai calabresi. Nella lista dei papabili c’è ancora grande incertezza: scartata l’ipotesi Federico D’Andrea, originario di Cerchiara, in provincia di Cosenza, ha una brillante carriera nella Guardia di finanza come detective del pool Mani pulite, manager ai vertici di grandi aziende e ora consulente del sindaco di Milano Giuseppe Sala, sembrano tramontare anche le figure del prefetto Paolo Tronca, ex commissario della Città metropolitana di Roma, e della prefetta Luisa Latella, che da marzo è commissario prefettizio all’Asp di Catanzaro, sciolta per infiltrazioni mafiose nel settembre 2019.