Wanda Ferro (FDI) sul Commissario alla sanità in Calabria: “proporre l’incarico al colonnello Bortoletti”

27 Novembre 2020 18:14

Calabria, Wanda Ferro: “è scandaloso che il governo continui a lasciare senza guida la sanità calabrese, incapace di individuare un commissario che abbia come unici requisiti quelli della competenza e del merito”

“E’ scandaloso che il governo continui a lasciare senza guida la sanità calabrese, incapace di individuare un commissario che abbia come unici requisiti quelli della competenza e del merito. Al governo Conte interessano soltanto figure politiche capaci di mettere d’accordo i partiti della maggioranza, non importa quali meriti abbiano o quali capacità possano mettere in campo per segnare un’inversione di rotta nella gestione della sanità calabrese. Considerato che appare come una chiara volontà del governo quella di escludere dalla scelta del nuovo commissario personalità calabresi, quasi abbiano lo stigma del condizionamento ambientale e politico, suggerisco al presidente Conte di proporre l’incarico al colonnello dell’Arma dei Carabinieri Maurizio Bortoletti, che ha già dimostrato sul campo le sue capacità gestionali risolvendo in poco tempo la grave situazione finanziaria dell’Azienda sanitaria di Salerno. Naturalmente si dovrà mettere il nuovo commissario nelle condizioni di poter operare in maniera efficace anche attraverso la scelta di collaboratori fidati e altrettanto capaci. Sarebbe una scelta che andrebbe nella direzione di liberare la sanità dai lacci della politica, garantendo legalità, efficienza e rispetto istituzionale”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Wanda Ferro.