24 Novembre 2020 22:22

Nuovo commissario alla sanità in Calabria: il Governo punterebbe su Narciso Mostarda, ma resta il lizza anche l’ex Prefetto di Reggio, Luigi Varratta

E’ in corso il Consiglio dei Ministri per decidere il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Al momento la scelta sarebbe ristretta ai profili di Narciso Mostarda, medico laziale che dirige la Asl Roma 6, e dell’ex Prefetto di Reggio, Luigi Varratta. In pole viene considerato il laziale ma la decisione non è ancora stata presa.