Sanità, da domani il Commissario Longo al lavoro in Calabria: “vengo in aiuto della gente, istituzioni siano vicine”

29 Novembre 2020 16:36

Sanità, Longo: “domani a Catanzaro prenderò contatto con i collaboratori e le strutture e vedrò quali saranno le problematiche più urgenti da affrontare”

“Vengo in Calabria per aiutare la gente, mi auguro che tutte le Istituzioni mi siano vicine”. E’ quanto afferma Guido Nicolò Longo dalla sua abitazione catanese. “Domani a Catanzaro – prosegue l’ex prefetto – prenderò contatto con i collaboratori e le strutture e vedrò quali saranno le problematiche più urgenti da affrontare. Innanzitutto, voglio verificare la situazione sul territorio facendo un sopralluogo negli ospedali, sia quelli aperti, sia quelli chiusi, e accertare quali siano gli standard delle prestazioni offerte. Una situazione che voglio vedere con i miei occhi”. Longo sottolinea: “ancora non ci conosciamo direttamente con Gino Strada, ma so chi è e so quello che ha fatto, che fa e che farà per la gente. Siamo in emergenza Covid: penso che ci siano dei piani, vedrò se andranno apportate delle rettifiche”. “Vengo in Calabria per aiutare i cittadini – ribadisce-. Mi auguro che tutte le Istituzioni mi siano vicine: loro hanno bisogno di me, ma anche io avrò bisogno di loro. Servirà uno sforzo collettivo, unitario, per ottenere un miglioramento della sanità calabrese. Gli ostacoli che mi aspetto? Quelli, come in ogni lavoro, ci sono sempre; quando si vuole raggiungere un risultato, e’ normale: quindi, non mi preoccupo più di tanto”.