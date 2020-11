Salvini: “Morra un cretino, ora stiamo sul pezzo per il commissario che sia calabrese”

24 Novembre 2020 21:07

Calabria, le parole di Matteo Salvini su Morra

“Morra è un indegno personaggio, un cretino, uno che dice che i malati di tumore sono da rottamare, Morra è un parlamentare a spese vostre, si deve vergonare come uomo, con la ‘u’, minuscola “. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta su Instagram. “Non parteciperemo – spiega – ai lavori dell’antimafia fino a quando non si dimetterà”. “A me – aggiunge – amico della mafia non lo dai”, dice rivolto ancora a Morra. “Staremo sul pezzo – chiede – perché il commissario in Calabria sia un calabrese, hanno cercato geni senza trovarli in giro per il mondo“.