Salvini: “è ufficiale che Conte con la nomina di Zuccatelli non vuole bene a Calabria”

8 Novembre 2020 11:20

Calabria, la nota del leader della Lega Matteo Salvini sulla nomina di Zuccatelli

“Prima un commissario alla Sanita’ (Cotticelli) che non sapeva di doversi occupare di emergenza Covid, ora un sostituto (Zuccatelli) premiato per la militanza a sinistra e che diceva: ‘Se fossi positivo devi stare con me e baciarmi per quindici minuti con la lingua in bocca, altrimenti non te lo becchi il virus’. Governo di incapaci e pericolosi. E’ ufficiale, Conte non vuole bene alla Calabria“. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.