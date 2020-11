Rugby – Trovato morto Christophe Dominici: si sarebbe suicidato lanciandosi da un palazzo

24 Novembre 2020 18:43

Christophe Dominici trovato morto a Parigi: l’ex rugbista della nazionale francese, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe suicidato

Francia sotto shock per la notizia riguardante la morte di Christophe Dominici, ex rugbista che ha militato ello Stade Francaos, nel Tolone ed ha indossato per 67 volte la casacca della nazionale francese. A soli 48 anni, Christophe Dominici è stato ritrovato senza vita nel Parc di Saint-Cloude a Parigi, ai piedi di un edificio abbandonato. Secondo le ricostruzioni della polizia si tratterebbe di un suicidio. Un testimone lo avrebbe anche visto lanciarsi dal piano più alto dell’edificio. Il Parco di Saint-Cloude, a sud ovest di Parigi, è a una mezzoretta a piedi dalla zona del Jean Bouin, la casa del suo Stade Francais. Dominici aveva sofferto di depressione subito dopo il Mondiale del 1999.