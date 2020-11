La felicità negli occhi del rosarnese Rosario Borgese dopo aver ricevuto la maglia di Ibrahimovic: “Grazie per l’impareggiabile gesto”

11 Novembre 2020 11:28

Dopo aver ricevuto la maglia autografata di Ibrahimovic, il rosarnese Rosario Borgese ha mostrato tutta la felicità per il gesto

Rosario Borgese, il ragazzo di Rosarno (RC) che ha ricevuto a sorpresa nei giorni scorsi la maglia autografata del super campione Zlatan Ibrahimovic, ha pubblicato una sua foto con la apprezzatissima t-shirt ufficiale di “Ibra” ricevuta in dono dal Milan. Tramite la famiglia, Rosario ha colto l’occasione per diffondere una lettera in cui “ringrazia l’asso svedese, suo amatissimo idolo calcistico, per avergli dedicato tanta attenzione con un bellissimo e impareggiabile gesto”.

Rosario ha anche ringraziato Klaus Davi per essersi offerto di fare da tramite e aver fatto arrivare alle orecchie del campione la sua richiesta. Rosario ha personalmente deciso di rendere nota la vicenda perché lo ritiene un messaggio importante, una forma di attenzione degna di nota da parte di un fenomenale fuoriclasse dello sport che ancora una volta ha testimoniato grande sensibilità.