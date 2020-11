Roma, furto nella villa dell’allenatore Paulo Fonseca: i ladri si portano via un bottino da 100.000 euro

1 Novembre 2020 11:08

Furto nella villa dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca: i ladri entrano in casa disattivando l’allarme e si portano via un sostanzioso bottino

L’avvicinamento a Roma-Fiorentina non è stato dei migliori per Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma infatti ha denunciato un furto avvenuto nella propria villa situata in zona Monteverde. Nella giornata di ieri, secondo i dettagli riportati da ‘Il Messagero’, dei ladri sono entrati nella villa disattivando l’allarme e senza lasciare impronte. La villa era fortunatamente vuota poichè Paulo Fonseca era a Trigoria per l’allenamento mentre la moglie Caterina e il figlio piccolo erano fuori casa: segno che la banda aveva studiato i movimenti della famiglia. Il bottino trafugato dai ladri si aggira intorno ad un valore di 100.000 euro fra orologi e oggetti di valore sottratti alla famiglia.