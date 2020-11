Coronavirus – Roma, Edin Dzeko negativo al tampone: “non vedo l’ora di tornare ad allenarmi!”

23 Novembre 2020 13:13

Edin Dzeko negativo al Coronavirus dopo 16 giorni: dopo l’esito del tampone il bomber della Roma esprime la sua felicità sui social

Buone notizie per Paulo Fonseca. Nonostante la sua Roma stia giocando alla grande anche senza il suo attaccante titolare, Edin Dzeko è pronto a tornare al centro dell’attacco giallorosso. Il bomber bosniaco, fermo da 16 giorni a causa del Coronavirus, ha annunciato di essere risultato negativo al tampone nella mattinata di oggi. In attesa delle visite mediche che ne confermeranno l’idoneità al ritorno in campo, attraverso un post Instagram Edin Dzeko ha espresso tutta la sua felicità e la voglia di tornare ad allenarsi: “finalmente negativo – ha scritto sui social -. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma”.