Roma, 20 bombe della Prima Guerra Mondiale ritrovate vicino Trigoria: intervengono gli artificieri

28 Novembre 2020 18:01

Roma, ritrovate 20 bombe della Prima Guerra Mondiale vicino al campo d’allenamento di Trigoria: intervenuti gli artificieri dell’Esercito

“Grazie agli artificieri dell’Esercito per l’operazione di bonifica degli ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale effettuata in questi giorni nel centro sportivo di Trigoria”, questo il messaggio con il quale la Roma ha ringraziato, attraverso i propri profili social, l’Esercito italiano intervenuto per una particolare missione a Trigoria. L’iniziale ritrovamento di 3 bombe risalenti alla Prima Guerra Mondiale, poi rivelatesi 20 in un secondo sopralluogo, ha richiesto il pronto intervento degli artificieri che le hanno messe in sicurezza prima che potessero creare eventuali danni e successivamente fatte brillare. Il sopralluogo è avvenuto nella giornata di ieri e non ha influito sull’allenamento della squadra di Fonseca.