Rocco Siffredi, la MotoGp si fa hot: “Valentino Rossi con le Milf. Iannone? Tutti si farebbero Belen, lui si è rovinato”

17 Novembre 2020 16:40

Con Rocco Siffredi anche la MotoGp si fa hot! Dal ruolo di Valentino Rossi sul set alla ‘rovina’ di Iannone con Belen: il parere del pornodivo

Rocco Siffredi è amante delle curve, preferisce la carrozzeria di quelle che vanno forte e adora cavalcare… le due ruote. Che cosa avevate capito? Il pornodivo più famoso d’Italia è un grande appassionato di moto, sia a livello amatoriale che sportivo, in particolare di MotoGp. Intervistato dal magazine ‘MOW’, il pornoattore abruzzse ha ironizzato sul possibile ruolo che Valentino Rossi, stella della MotoGp italiana, potesse svolgere sul set di uno dei suoi film hard: “a Valentino la figa piace tanto, ce l’ha anche scritto sulla tuta! Gli farei fare una cosa con una super milf, o magari un paio insieme! Gli farei fare il cattivello dell’accademia“.

Più seria invece la tematica riguardante il declino di Andrea Iannone. Il pilota di Vasto sembrava destinato ai grandi palcoscenici della Formula 1, ma dalla relazione con Belen Rodriguez la sua carriera ha vissuto un crollo verticale incredibile: prima un netto calo di prestazioni, poi la severa qualifica per doping (contaminazione da cibo) con conseguente stop aumentato da 18 mesi a 4 anni. Rocco Siffredi ha commentato: “lui si è proprio rovinato, io la penso come disse un uomo molto importante nel Paddock: ‘Ragazzi, in Italia tutti si vorrebbero chiavare Belen, ma nessuno ci si vuole innamorare, l’unico che ci è cascato è stato lui.’ lo dico con tutta la simpatia, non voglio essere cattivo, però voglio dire… per portare Belen non va bene la patente che hanno ‘sti ragazzi! Ci vuole una patente molto più importante, perché quella costa, è difficile da gestire… ti manda al manicomio! Ecco, purtroppo questo ragazzo ha avuto la sfiga di essere invidiato dall’Italia intera per Belen. Però alla fine gestirla è dura. Molto dura, con tutto il bene che le voglio”.