Roccella, vittoria pesante: battuto il Troina nel recupero di Serie D (finalmente) giocato nel pomeriggio

29 Novembre 2020 17:53

Vittoria pesante per il Roccella, che ottiene i suoi primi tre punti in stagione contro il Troina nel recupero del girone I di Serie D

Una vittoria pesante in un match che si è (finalmente) giocato, ma che causa Covid era stato rinviato numerose volte. Il Roccella batte di misura il Troina nel recupero della 5ª giornata del girone I di Serie D e ottiene il suo primo successo stagionale. A decidere il match, a ridosso dell’intervallo (41′) è Imbriola. Nell’altro recupero, pari per 1-1 tra Gelbison Cilento e Sant’Agata. Weekend di recuperi per la quarta serie, che ha interrotto il regolare svolgimento dei campionati da qualche settimana ma che a breve ripartirà. Di seguito la classifica aggiornata.