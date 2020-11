Luci (spente) a San Siro, Roberto Vecchioni schiaffeggia l’Inter: “vagonata di incapaci, colpa di Conte”

2 Novembre 2020 18:10

Roberto Vecchioni critica l’Inter dopo i recenti risultati negativi: il cantante, tifoso nerazzurro, definisce i calciatori ‘incapaci’ e dà la colpa a Conte

La stagione dell’Inter non è iniziata nel migliore dei modi. I nerazzurri ricoprono la sesta posizione in Serie A, con appnea 11 punti raccolti in 6 garem frutto di 3 vittorie, 2 pareggi ed 1 sconfitta arrivata nel derby contro il Milan, capolista a +5. In Europa con va meglio con appena 2 punti raccolti in altrettante partite e la doppia sfida contro il Real Madrid all’orizzonte che appare già decisiva per le sorti del prosieguo in Champions League.

Molti tifosi non si aspettavano un inizio del genere, dunque le critiche sono state una diretta e naturale conseguenza. Particolarmente pungenti quelle di Roberto Vecchioni che ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 non ha usato mezze misure: “la mia Inter? Una vagonata di incapaci, incompetenti e mangia gol. È vero, abbiamo comprato i calciatori ma vi dico una cosa: poeti come Pasolini e autori come Calvino hanno scritto canzoni insieme a grandi musicisti, e sono tutte orrende, una più brutta dell’altra. Quindi non è che basta mettere insieme il meglio per avere un risultato perfetto. Di chi è la colpa? Di Conte, sicuramente. Se lo sostituirei? No, ormai è li e ci resti“.