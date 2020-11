Roberto Mancini positivo al Coronavirus: le condizioni di salute del CT dell’Italia

6 Novembre 2020 18:18

Roberto Mancini è risultato positivo al Coronavirus: il CT dell’Italia è asintomatico e si trova in isolamento presso la sua abitazione a Roma

Dopo il caso di positività di Edin Dzeko, emerso nelle ultime ore, il mondo del calcio italiano deve fare i conti con un’altra positività illustre al Covid-19. Da pochi minuti Roberto Mancini ha annunciato di aver contratto il Coronavirus. Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana di calcio non presenta alcun sintomo e si trova attualmente in isolamento volontario presso la sua abitazione di Roma. La positività del ct della Nazionale è emersa nell’ambito del prescreening in vista del raduno di domenica. Si tratta di controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista degli impegni nelle competizioni Uefa.