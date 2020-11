Ro Racing, Yuri Floriano e Sabatino Pagnozzi presenti allo Slalom del Satiro

14 Novembre 2020 19:31

Saranno presenti con i colori della scuderia RO racing, domani allo Slalom del Satiro, Yuri Floriani e Sabatino Pagnozzi.

La manifestazione, valida per il campionato siciliano è organizzata dal Promoter Kinisia e si svolgerà domani, sulla lunghezza di tre manche, a Mazara del Vallo.

Sabatino Pagnozzi sarà al via della gara, dopo circa un anno di inattività, con una Renault Twingo di classe R2B allestita dalla Cacciatore Corse.

“Dopo un anno di stop sono molto contento di tornare a vestire tuta e casco – ha detto Sabatino Pagnozzi – ringrazio i fratelli Cacciatore per il bel mezzo che mi mettono a disposizione. Spero di ricambiarli con una buona prestazione”.

Al suo primo anno di attività, continua a fare esperienza negli slalom il campione d’atletica Yuri Floriani che sarà al via della competizione mazarese con una Peugeot 106 Gruppo A.

“Nonostante il periodo molto difficile e particolare sono sempre felice di mettermi al volante, dimenticando per qualche istante tutto quello che sta accadendo – ha detto Yuri Floriani – sarà per me un altro ottimo allenamento per affrontare “da protagonista” la stagione 2021”.