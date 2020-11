Risultati Serie C Girone C 9ª giornata: altra cinquina di una Ternana devastante: i rossoverdi volano, la nuova classifica

7 Novembre 2020 21:43

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 9° turno di campionato classifica e prossimo turno

Risultati Serie C Girone C 9ª giornata – Il turno si apre con la scoppiettante cinquina della Ternana, la seconda di fila, che sbanca Cava e vola in classifica, lanciando importanti segnali alle concorrenti. Di seguito la classifica aggiornata e il programma completo di domani.

SABATO 7 NOVEMBRE

ORE 15.00

Cavese-Ternana 0-5

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ORE 15.00

Avellino-Catanzaro

Virtus Francavilla-Casertana

Viterbese-Paganese

ORE 17.30

Bari-Juve Stabia

ORE 18.00

Turris-Potenza

POSTICIPATE

Vibonese-Foggia

Bisceglie-Monopoli



LUNEDI 9 NOVEMBRE

ORE 21.00

Palermo-Catania

LA CLASSIFICA