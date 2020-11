Risultati Serie C Girone C, 9ª giornata: non esiste il segno X, solo il Bari vince in casa. La classifica aggiornata e il prossimo turno

8 Novembre 2020 23:10

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 9° turno di campionato, classifica e prossimo turno

Risultati Serie C Girone C 9ª giornata – Turno senza segno X e con tanti segni 2. In casa, infatti, vince solo il Bari, che batte 2-0 la Juve Stabia. Vincono invece fuori il Catanzaro (ad Avellino), la Paganese (a Viterbo), il Potenza (a Torre del Greco) e la Casertana (a Francavilla). Due le gare posticipate, attesa domani per il derby siciliano Palermo-Catania. Di seguito la classifica aggiornata e il prossimo turno.

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15.00

Cavese-Ternana 0-5

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 15.00

Avellino-Catanzaro 1-3

Viterbese-Paganese 0-1

ore 17.30

Bari-Juve Stabia 2-0

ore 18.00

Turris-Potenza 0-2

ore 21.00

Virtus Francavilla-Casertana 1-3

POSTICIPATE

Vibonese-Foggia

Bisceglie-Monopoli



LUNEDI 9 NOVEMBRE

ore 21.00

Palermo-Catania

LA CLASSIFICA

TERNANA 21 TERAMO 17 BARI 17 AVELLINO 14 TURRIS 14 JUVE STABIA 13 CATANZARO 12 VIBONESE 9 FOGGIA 9 PAGANESE 9 POTENZA 9 VIRTUS FRANCAVILLA 8 MONOPOLI 8 CATANIA 8 BISCEGLIE 7 CASERTANA 6 VITERBESE 6 CAVESE 5 PALERMO 2 TRAPANI (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO