Risultati Serie C Girone C 8ª giornata: il Catanzaro ne prende 5 dalla Ternana, stop per il Bari e sorride la Juve Stabia. Classifica aggiornata e prossimo turno

Risultati Serie C Girone C 8ª giornata – Qualcuno fermi la Ternana! Si può riassumere così il turno del girone meridionale di Serie C, che ha visto le Fere confermarsi al primo posto in classifica e superare 5-1 nettamente l’ostico Catanzaro. Balzo al secondo posto in solitaria del Teramo, staccato adesso dal Bari. I pugliesi infatti perdono a Foggia, restano a 14 punti come l’Avellino e vengono raggiunti dalla Turris. Nella zona bassa della classifica Casertana e Paganese non riescono ad uscire dalle sabbie mobili, mentre Potenza e Cavese mettono in scena uno splendido 4-4. Nei posticipi della domenica sera vincono Juve Stabia e Virtus Francavilla. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

SABATO 31 OTTOBRE

ORE 15.00

Paganese-Teramo 1-2

DOMENICA 1 NOVEMBRE

ORE 15.00

Catania-Vibonese posticipata

Palermo-Viterbese posticipata

Ternana-Catanzaro 5-1

ORE 17.30

Casertana-Turris 2-4

Foggia-Bari 1-0

Potenza-Cavese 4-4

ORE 20.30

Juve Stabia-Bisceglie 1-0

Monopoli-Virtus Francavilla 1-3



SERIE C GIRONE C: LA CLASSIFICA