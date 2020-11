Risultati Serie C girone C, 13ª giornata: Catanzaro ko a Bari, Auteri batte la sua ex squadra. Classifica, marcatori e prossimo turno

29 Novembre 2020 19:17

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare dell’13° turno di campionato, classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie C girone C: non riesce il colpo a Bari per il Catanzaro, che perde per 1-0 a causa del gol del solito Antenucci. L’ex giallorosso Auteri batte quindi la sua vecchia squadra. Palermo scatenato: tris al Monopoli, mentre il Foggia sbanca Viterbo. Pari Teramo a Francavilla. Di seguito il programma di giornata, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno. La Ternana continua a vincere e a volare. Nelle gare delle 17.30, colpaccio Catania ad Avellino. La Casertana sbanca Cava, pari a Bisceglie e a Castellamare.

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 20:45

Vibonese-Ternana 2-3

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 15:00

Bari-Catanzaro 1-0

Palermo-Monopoli 3-0

Virtus Francavilla-Teramo 1-1

Viterbese-Foggia 0-1

ore 17:30

Avellino-Catania 1-2

Bisceglie-Potenza 1-1

Cavese-Casertana 0-1

Juve Stabia-Paganese 1-1

CLASSIFICA

TERNANA 33 BARI 26 TERAMO 24 TURRIS 20 CATANZARO 19 FOGGIA 18 JUVE STABIA 18 CATANIA 16 AVELLINO 15 PALERMO 15 VIBONESE 13 MONOPOLI 13 PAGANESE 12 VIRTUS FRANCAVILLA 10 POTENZA 10 BISCEGLIE 10 CASERTANA 9 VITERBESE 7 CAVESE 5 TRAPANI (ESCLUSO)