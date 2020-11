Risultati Serie C girone C, 12ª giornata – Il Catanzaro vince ancora e sale al quarto posto, sconfitta Vibonese: classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

22 Novembre 2020 17:25

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare dell’12° turno di campionato, classifica e prossimo turno

Risultati Serie C girone C, 12ª giornata – In attesa del big match tra Ternana e Teramo, questi i risultati del pomeriggio del raggruppamento meridionale di terza serie. In vetta vincono Bari e Catanzaro, che si issa al quarto posto scavalcando la Turris, che ha pareggiato per 0-0 a Catania. Pari anche per Foggia e Paganese, mentre la Vibonese perde a Monopoli. Di seguito il programma del turno, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15:00

Juve Stabia-Viterbese 2-0

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 14:30

Catania-Turris 0-0

Foggia-Virtus Francavilla 1-1

ore 15:00

Casertana-Bari 0-2

Catanzaro-Cavese 2-1

Monopoli-Vibonese 2-0

Paganese-Bisceglie 1-1

ore 17:30

Ternana-Teramo

CLASSIFICA

TERNANA 27 TERAMO 23 BARI 23 CATANZARO 19 JUVE STABIA 17 TURRIS 17 AVELLINO 15 FOGGIA 14 VIBONESE 12 MONOPOLI 12 PAGANESE 11 CATANIA 10 VIRTUS FRANCAVILLA 10 PALERMO 9 POTENZA 9 BISCEGLIE 8 VITERBESE 7 CASERTANA 6 CAVESE 5 TRAPANI (ESCLUSO)