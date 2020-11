Risultati Serie C girone C, 11ª giornata – Vibonese più forte del Covid, pari Catanzaro: classifica, marcatori e prossimo turno

15 Novembre 2020 19:32

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare dell’11° turno di campionato, classifica e prossimo turno

Risultati Serie C – Nella giornata in cui A e B riposano per le Nazionali, e con i Dilettanti “fermi a metà” per il Covid (in D si giocano solo i recuperi), oggi si è giocato solo in Serie C. Sette le partite in programma nel girone meridionale, per via delle due gare posticipate a Bisceglie e Avellino. Vibonese più forte del Coronavirus: i rossoblu battono il Potenza dopo settimane travagliate e partite rinviate. Pari Catanzaro a Francavilla. La Ternana sbanca Bari e vola a +7, Catanzaro sconfitto dal Teramo, il Palermo vince ancora e si rilancia. Di seguito i risultati di giornata, la classifica, la marcatori e il prossimo turno.

DOMENICA 15 NOVEMBRE

ore 14:00

Teramo-Catania 1-0

ore 15:00

Palermo-Paganese 2-1

Vibonese-Potenza 1-0

ore 17:30

Bari-Ternana 1-3

Cavese-Foggia 0-1

Turris-Juve Stabia 1-1

Virtus Francavilla-Catanzaro 1-1

POSTICIPATE

Bisceglie-Casertana

Avellino-Monopoli

CLASSIFICA

TERNANA 27 BARI 20 TERAMO 20 TURRIS 16 CATANZARO 16 AVELLINO 15 JUVE STABIA 14 FOGGIA 13 VIBONESE 12 PAGANESE 10 CATANIA 9 PALERMO 9 MONOPOLI 9 VIRTUS FRANCAVILLA 9 POTENZA 9 BISCEGLIE 7 VITERBESE 7 CASERTANA 6 CAVESE 5 TRAPANI (ESCLUSO)

CLASSIFICA MARCATORI Cianci (Potenza) 7 reti Curcio (Foggia) 6 reti Falletti (Ternana) 6 reti Partipilo (Ternana) 6 reti Ilari (Teramo) 5 reti Antenucci (Bari) 4 reti Carlini (Catanzaro) 4 reti Celiento (Bari) 3 reti Cuppone (Casertana) 3 reti D’Angelo (Avellino) 3 reti Diop (Paganese) 3 reti Franco (Turris) 3 reti Furlan (Ternana) 3 reti Giannone (Turris) 3 reti Guadagni (Paganese) 3 reti Mastalli (Juve Stabia) 3 reti Pandolfi (Turris) 3 reti Rossi (Viterbese) 3 reti Tounkara (Viterbese) 3 reti Vantaggiato (Ternana) 3 reti RECUPERI PROSSIMA SETTIMANA MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE ore 15:00

Avellino-Bisceglie (recupero giornata 3)

Palermo-Potenza (recupero giornata 2) ore 20:30

Catania-Vibonese (recupero giornata 8) ore 20:45

Teramo-Foggia (recupero giornata 3)

PROSSIMO TURNO (giornata 12)