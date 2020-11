Risultati Serie C girone C, 10ª giornata: colpo Catanzaro, poker Bari che insegue la Ternana

11 Novembre 2020 22:36

Risultati Serie C Girone C 2020/2021: tutti gli aggiornamenti dalle gare del 10° turno di campionato, classifica e prossimo turno

Risultati Serie C Girone C, 10ª giornata – Si è concluso il turno infrasettimanale di terza serie. Prosegue la marcia della Ternana, che vince ancora ma questa volta soltanto di misura: 1-0 alla Virtus Francavilla. Segue a ruota il Bari, che sbanca Potenza e rimane a -3 dai neroverdi. Secondo big match di fila assicurato per il Catanzaro, che dopo la batosta di Terni riesce a rialzarsi battendo il Teramo. Pari a Foggia, Monopoli e Pagani. Di seguito il programma completo con i risultati di giornata e la classifica aggiornata.

MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE

ore 15:00

Foggia-Turris 2-2

Monopoli-Viterbese 1-1

Ternana-Virtus Francavilla 1-0

ore 17:30

Catanzaro-Teramo 1-0

Paganese-Avellino 1-1

ore 20:45

Potenza-Bari 1-4

POSTICIPATE

Casertana-Vibonese

Catania-Bisceglie

CLASSIFICA

TERNANA 24 BARI 20 TERAMO 17 TURRIS 15 CATANZARO 15 AVELLINO 15 JUVE STABIA 13 FOGGIA 10 PAGANESE 10 VIBONESE 9 POTENZA 9 MONOPOLI 9 CATANIA 9 VIRTUS FRANCAVILLA 8 BISCEGLIE 7 VITERBESE 7 CASERTANA 6 CAVESE 5 PALERMO 3 TRAPANI (ESCLUSO)

PROSSIMO TURNO