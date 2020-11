Risultati Serie B, 9ª giornata: la Reggina sconfitta a Monza finisce nella “zona rossa” della classifica

28 Novembre 2020 18:19

Risultati Serie B 9ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del campionato cadetto con classifica, marcatori e prossimo turno

Si è conclusa da poco Monza-Reggina, i biancorossi si sono imposti per 1-0. Vittoria di misura, anche se per quello che si è visto in campo il risultato poteva essere molto più largo. Per quanto riguarda le gare delle 14 della 9ª giornata del campionato di Serie B si registrano tre successi esterni per Frosinone, Pordenone e Cittadella. Empoli ripreso in casa nel finale dal Vicenza dopo aver rimonta l’iniziale vantaggio, il Venezia vince ancora. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

ore 21:00

Chievo-Lecce 1-2

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 14:00

Brescia-Frosinone 1-2

Empoli-L.R. Vicenza 2-2

Pescara-Pordenone 0-2

Pisa-Cittadella 1-4

Venezia-Ascoli 2-1

ore 16:00

Monza-Reggina 1-0

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 15:00

Reggiana-Cremonese

ore 21:00

Cosenza-Salernitana

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 21:00

Entella-Spal

CLASSIFICA

Lecce 18 Empoli 18 Salernitana 17 Venezia 17 Frosinone 16 Spal 15 Chievo 14 Cittadella 14 Monza 13 Pordenone 12 Brescia 9 Cosenza 8 Vicenza 7 Reggina 7 Pisa 7 Reggiana 7 Ascoli 5 Entella 5 Pescara 4 Cremonese 3

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 7 GOL Forte (Venezia) 6 GOL Diaw (Pordenone) 5 GOL Marconi (Pisa) 4 GOL Stepinski (Lecce) 4 GOL Gargiulo (Lecce) 4 GOL Garritano (Chievo) 4 GOL La Mantia (Empoli) 4 GOL Mazzocchi S. (Reggiana) 4 GOL

PROSSIMO TURNO: 10ª GIORNATA

VENERDI’ 4 DICEMBRE

ore 21:00

Ascoli-Pescara

SABATO 5 DICEMBRE

ore 14:00

Cremonese-Entella

Frosinone-Chievo

Lecce-Venezia

Salernitana-Cittadella

Spal-Pisa

ore 15:30

Reggina-Brescia

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 15:00

Reggiana-Monza

ore 21:00

Vicenza-Cosenza

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

ore 21:00

Pordenone-Empoli