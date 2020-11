Risultati Serie B, 8ª giornata – La Reggina sprofonda, il Pisa la aggancia: la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno

22 Novembre 2020 23:42

Risultati Serie B 8ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del campionato cadetto con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie B – Vittoria in rimonta per il Pisa nell’impegno al Granillo contro la Reggina. I toscani passano 1-2 e ottengono la prima vittoria in campionato, raggiungendo in classifica proprio gli amaranto. Nel pomeriggio inoltre si è concluso 1-1 l’incontro Ascoli-Entella. A completare l’8ª giornata di Serie B domani sera il match tra Salernitana e Cremonese. Di seguito i risultati, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

ore 21:00

Frosinone-Cosenza 0-2

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 14:00

Brescia-Venezia 2-2

Cittadella-Empoli 2-2

Lecce-Reggiana 7-1

Pordenone-Monza 1-1

Spal-Pescara 2-0

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 15:00

Ascoli-Entella 1-1

ore 21:00

Reggina-Pisa 1-2

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE

ore 21:00

Salernitana-Cremonese

POSTICIPATA

Vicenza-Chievo

CLASSIFICA

Empoli 17 Lecce 15 Spal 15 Venezia 14 Salernitana 14 Chievo 14 Frosinone 13 Cittadella 11 Monza 10 Pordenone 9 Brescia 9 Cosenza 8 Pisa 7 Reggina 7 Reggiana 7 Vicenza 6 Ascoli 5 Entella 5 Pescara 4 Cremonese 3

CLASSIFICA MARCATORI

7 GOL

Coda (Lecce)

6 GOL

Forte (Venezia)

4 GOL

Diaw D. (Pordenone)

Mazzocchi S. (Reggiana)

3 GOL

Carretta (Cosenza)

Castro (Spal)

Gargiulo (Lecce)

Garritano (Chievo)

La Mantia (Empoli)

Liotti (Reggina)

Maistro (Pescara)

Mancuso (Empoli)

Mancuso (Entella)

Marconi (Pisa)

Moreo (Empoli)

Tutino (Salernitana)

Vido (Pisa)

Forte (Venezia)

Stepinski (Lecce)

Maistro (Pescara)

PROSSIMO TURNO

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

ore 21:00

Chievo-Lecce

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 14:00

Brescia-Frosinone

Empoli-L.R. Vicenza

Pescara-Pordenone

Pisa-Cittadella

Venezia-Ascoli

ore 16:00

Monza-Reggina

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 15:00

Reggiana-Cremonese

ore 21:00

Cosenza-Salernitana

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 21:00

Entella-Spal