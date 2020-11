Risultati Serie B, 7ª giornata: Empoli di nuovo in vetta, Reggina ferma a 7

7 Novembre 2020 18:46

Risultati Serie B 7ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del campionato cadetto con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie B 7ª Giornata – Quattro le gare del sabato pomeriggio: tre vittorie e un pari. Gioie per Monza ed Empoli in casa e per il Brescia a Cosenza. Giornata nera per le calabresi, secondo stop di fila anche per la Reggina. Pari in extremis del Pordenone in casa contro il Chievo. Di seguito il programma completo e la classifica aggiornata.

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 21:00

Spal-Salernitana 2-0

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 14:00

Cosenza-Brescia 1-2

Monza-Frosinone 2-0

Pordenone-Chievo 1-1

ore 16:00

Empoli-Reggina 2-0

ore 19:00

Cremonese-L.R. Vicenza

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 15:00

Pescara-Cittadella

ore 17:00

Reggiana-Venezia

ore 21:00

Entella-Lecce

POSTICIPATE

Pisa-Ascoli

CLASSIFICA

Empoli 16 Chievo 14 Frosinone 13 Spal 12 Salernitana 11 Cittadella 10 Venezia 10 Lecce 9 Monza 9 Pordenone 8 Brescia 8 Reggina 7 Cosenza 5 Reggiana 4 Entella 4 Ascoli 4 Pisa 4 L.R. Vicenza 3 Cremonese 3 Pescara 1

CLASSIFICA MARCATORI

4 GOL

Diaw D. (Pordenone)

3 GOL

Castro L. (Spal)

Garritano (Chievo)

La Mantia A. (Empoli)

Liotti D. (Reggina)

Marconi (Pisa)

Mazzocchi S. (Reggiana)

Moreo S. (Empoli)

Tutino G. (Salernitana)

Vido (Pisa)

Coda (Lecce)

PROSSIMO TURNO

VENERDI’ 20 NOVEMBRE

ore 21:00

Frosinone-Cosenza

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 14:00

Brescia-Venezia

Cittadella-Empoli

Lecce-Reggiana

Pordenone-Monza

Spal-Pescara

ore 16:00

Vicenza-Chievo

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 15:00

Ascoli-Entella

ore 21:00

Reggina-Pisa

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE

ore 21:00

Salernitana-Cremonese