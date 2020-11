Risultati Serie A 9ª giornata – Tris Inter, stop Juventus e Atalanta ko: la classifica aggiornata

28 Novembre 2020 22:45

Risultati Serie A 9ª giornata, l’Inter liquida il Sassuolo, il Benevento impone il pari alla Juventus, Atalanta ko contro il Verona. La classifica aggiornata

Risultati Serie A 9ª giornata – La nona giornata di Serie A inizia con tre anticipi scoppiettanti. Nella prima partita, quella delle 15:00, l’Inter travolge 0-3 il Sassuolo con una prova grintosa che cancella i fantasmi della sconfitta contro il Real Madrid in Champions League. Nella sfida delle 18:00 la Juventus, orfana di Cristiano Ronaldo tenuto a riposo (concordato), non va oltre l’1-1 contro il Benevento. In serata l’Atalanta, reduce dalle fatiche di Champions contro il Liverpool viene sconfitta 0-2 dal Verona.



Risultati Serie A 9ª giornata:

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter 0-3 (4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini)



ore 18:00

Benevento-Juventus 1-1 (21′ Morata, 45’+3 Letizia)



ore 20:45

Atalanta-Verona 0-2 (62′ Veloso, 82′ Zaccagni)



DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese

ore 15:00

Bologna-Crotone

Milan-Fiorentina

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma

Classifica Serie A

MILAN 20 INTER 18 SASSUOLO 18 ROMA 17 JUVENTUS 17 VERONA 15 NAPOLI 14 LAZIO 14 ATALANTA 14 VERONA 15 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 BENEVENTO 10 BOLOGNA 9 SPEZIA 9 FIORENTINA 8 UDINESE 7 PARMA 6 TORINO 5 GENOA 5

CROTONE 2

Classifica Marcatori Serie A

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Lukaku (Inter) 7 reti Belotti (Torino) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Berardi (Sassuolo) 4 reti Soriano (Bologna) 4 reti Gomez (Atalanta) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Castrovilli (Fiorentina) 4 reti Immobile (Lazio) 4 reti Lozano (Napoli) 4 reti Veretout (Roma) 4 reti Quagliarella (Sampdoria) 4 reti

Prossimo turno Serie A 10ª giornata

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 15:00

Spezia-Lazio

Ore 18:00

Juventus-Torino

Ore 20:45

Inter-Bologna

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 12:30

Verona-Cagliari

Ore 15:00

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Udinese-Atalanta

Ore 18:00

Crotone-Napoli

Ore 20:45

Sampdoria-Milan

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa