Risultati Serie A 9ª giornata: un Napoli straripante travolge la Roma nel ricordo di Maradona. Classifica, marcatori e prossimo turno

29 Novembre 2020 22:43

Risultati Serie A 9ª giornata, il programma completo, la classifica, la marcatori e il prossimo turno

Risultati Serie A 9ª giornata: nella “notte di Maradona”, il Napoli travolge in casa la Roma per 4-0. I partenopei, scesi in campo per l’occasione con una maglia particolare simile a quella dell’Argentina, hanno chiuso il primo tempo per 1-0 con la rete di Insigne alla mezz’ora, prima di “straripare” nella ripresa con le reti di Fabian Ruiz, Mertens e Politano. Con questo successo i ragazzi di Gattuso agganciano la stessa Roma oltre che la Juve, mentre il Milan comincia a pregustare una piccola mini fuga, seppur siamo soltanto alla 9ª giornata. Di seguito il programma di giornata, la classifica aggiornata, la classifica marcatori e il prossimo turno.

Risultati Serie A 9ª giornata:

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter 0-3 (4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini)



ore 18:00

Benevento-Juventus 1-1 (21′ Morata, 45’+3 Letizia)



ore 20:45

Atalanta-Verona 0-2 (62′ Veloso, 82′ Zaccagni)



DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese 1-3 (18′ Arslan, 45′+3′ Pussetto, 71′ Forestieri, 74′ rig. Immobile)

ore 15:00

Bologna-Crotone 1-0 (45′+2′ Soriano)

Milan-Fiorentina 2-0 (17′ Romagnoli, 28′ rig. Kessie)

ore 18:00

Cagliari-Spezia 2-2 (36′ Gyasi, 52′ Joao Pedro, 58′ Pavoletti, 90’+4Nzola)

ore 20:45

Napoli-Roma 4-0 (31′ Insigne, 65′ F.Ruiz, 81′ Mertens, 87′ Politano)

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma

Classifica Serie A

MILAN 23 INTER 18 SASSUOLO 18 ROMA 17 JUVENTUS 17 NAPOLI 17 VERONA 15 LAZIO 14 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 CAGLIARI 11 SAMPDORIA 10 BENEVENTO 10 SPEZIA 10 FIORENTINA 8 UDINESE 7 PARMA 6 TORINO 5 GENOA 5

CROTONE 2

Classifica Marcatori Serie A

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Lukaku (Inter) 7 reti Belotti (Torino) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Mkhitaryan (Roma) 5 reti Soriano (Bologna) 5 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Immobile (Lazio) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti

Prossimo turno Serie A (10ª giornata)

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 15:00

Spezia-Lazio

Ore 18:00

Juventus-Torino

Ore 20:45

Inter-Bologna

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 12:30

Verona-Cagliari

Ore 15:00

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Udinese-Atalanta

Ore 18:00

Crotone-Napoli

Ore 20:45

Sampdoria-Milan

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa