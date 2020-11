Risultati Serie A 8ª giornata – Prova di forza Milan, ma Ibrahimovic si fa male! Sassuolo 2°: la classifica aggiornata

22 Novembre 2020 22:50

Risultati Serie A 8ª giornata, tris Milan sul Napoli ma Ibrahimovic si fa male. Sassuolo 2°, bene le big: la classifica aggiornata

Risultati Serie A 8ª giornata: Napoli-Milan 1-3 – Ottava giornata di Serie A che si chiude con un big match scoppiettante fra Napoli e Milan, due fra le squadre più in forma del campionato che, non a caso, con 3 punti salirebbero in vetta alla classifica del campionato scavalcando il Sassuolo, primo temporaneamente. Il Milan si conferma una squadra in grande crescita, soprattutto molto più matura rispetto alla stagione passata, in particolar modo in relazione alla giovane età del gruppo. I rossoneri fanno la partita nelle battute iniziali, si affidano ad Ibrahimovic per la rete dello 0-1, ma si compattano e resistono al forcing del Napoli con la pazienza di aspettare e colpire.

Risultati Serie A 8ª giornata: Napoli-Milan 1-3 – Nella ripresa alla prima occasione utile ancora Ibrahimovic firma lo 0-2. Il Napoli, che aveva creato molto, pur senza fare realmente male a Donnarumma (a parte una traversa di Di Lorenzo), incassa il colpo ma accorcia le distanze con una rete di Mertens sugli sviluppi di un’azione confusa. Uno straripante Theo Hernandez unisce all’assist per il primo gol di Ibra l’ennesima scorribanda offensiva che costringe Bakayoko al secondo giallo, dunque rosso, che lascia i partenopei in 10. Nel finale il Milan gestisce la partita, fa correre il Napoli e colpisce ancora in contropiede con il subentrante Hauge che chiude i giochi con l’1-3 conclusiva. Rossoneri ancora primi in classifica con un risultato rotondo, una prova di forza che dà un colpo di spugna ai passi falsi delle ultime partite. Unico campanello d’allarme l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic: il bomber svedese è uscito nel quarto d’ora finale lamentando un fastido al flessore che lascia la capolista in ansia per le partite a venire.

Risultati Serie A 8ª giornata: le altre gare – Giornata favorevole alle big. Lazio vittoriosa nel pantano di Crotone, Juventus ok grazie ad una doppietta di Ronaldo contro il Cagliari, bene l’Inter in rimonta 4-2 sul Cagliari, tris della Roma al Parma. Importante successo in trasferta del Sassuolo sul campo del Verona che consente ai neroverdi di restare al secondo posto in classifica, mentre l’Atalanta viene fermata 0-0 dello Spezia. Il Bologna vince in rimonta sulla Sampdoria, punti importanti in zona retrocessione per Benevento e Udinese.

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio 0-2 (21′ Immobile, 58′ Correa)

ore 18.00

Spezia-Atalanta 0-0

ore 20.45

Juventus-Cagliari 2-0 (38′ e 42′ Cristiano Ronaldo)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento 0-1 (52′ Improta)

ore 15.00

Inter-Torino 4-2 (45’+2 Zaza, 62′ rig. Ansaldi, 64′ Sanchez, 67′ Lukaku, 84′ rig. Lukaku, 90′ Lautaro Martinez)

Roma-Parma 3-0 (28′ Mayoral, 32′ e 40′ Mkhitaryan)

Sampdoria-Bologna 1-2 (7′ Thorsby, 44′ aut. Regini, 52′ Orsolini)

Verona-Sassuolo 0-2 (42′ Boga, 76′ Berardi)

ore 18.00

Udinese-Genoa 1-0 (34′ De Paul)

ore 20.45

Napoli-Milan (21′ 54′ Ibrahimovic, 63′ Mertens)

CLASSIFICA

MILAN 20 SASSUOLO 18 ROMA 17 JUVENTUS 16 INTER 15 NAPOLI 14 ATALANTA 14 LAZIO 14 VERONA 12 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 BOLOGNA 9 SPEZIA 9 BENEVENTO 9 FIORENTINA 8 UDINESE 7 PARMA 6 TORINO 5 GENOA 5

CROTONE 2

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 10 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Lukaku (Inter) 7 reti Belotti (Torino) 6 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Berardi (Sassuolo) 4 reti Soriano (Bologna) 4 reti Gomez (Atalanta) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Castrovilli (Fiorentina) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Immobile (Lazio) 4 reti Lozano (Napoli) 4 reti Veretout (Roma) 4 reti Quagliarella (Sampdoria) 4 reti

PROSSIMO TURNO

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter

ore 18:00

Benevento-Juventus

ore 20:45

Atalanta-Verona

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese

ore 15:00

Bologna-Crotone

Milan-Fiorentina

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma