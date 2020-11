Risultati Serie A, 8ª giornata – Sempre Ronaldo! Cr7 lancia la Juve con una doppietta: la classifica aggiornata e la marcatori

21 Novembre 2020 22:44

Risultati Serie A 8ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del massimo campionato con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie A – Il solito Cristiano Ronaldo. Sempre lui. Cr7 lancia la Juve e con una doppietta stende il Cagliari nell’anticipo del sabato sera all’Allianz Stadium contro il Cagliari. Bastano 4 minuti al portoghese: 38′ e 42′ e all’intervallo la partita è già chiusa. Nella ripresa il risultato non cambia. Annullato un gol a Klavan al 69′ per fuorigioco con il consulto del Var. Nelle sfide del pomeriggio, la Lazio sbanca Crotone nel pantano dello Scida mentre Spezia e Atalanta non vanno oltre lo 0-0. Di seguito il programma del turno, la graduatoria aggiornata, la classifica marcatori e il prossimo turno.

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio 0-2 (21′ Immobile, 58′ Correa)

ore 18.00

Spezia-Atalanta 0-0

ore 20.45

Juventus-Cagliari 2-0 (38′ e 42′ Cristiano Ronaldo)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento

ore 15.00

Inter-Torino

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Verona-Sassuolo

ore 18.00

Udinese-Genoa

ore 20.45

Napoli-Milan

CLASSIFICA

MILAN 17 JUVENTUS 16 SASSUOLO 15 NAPOLI 14 ROMA 14 LAZIO 14 ATALANTA 14 VERONA 12 INTER 12 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 SPEZIA 9 FIORENTINA 8 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 6 GENOA 5 TORINO 5 UDINESE 4

CROTONE 2

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Belotti (Torino) 6 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Lukaku (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Soriano (Bologna) 4 reti Gomez (Atalanta) 4 reti Castrovilli (Fiorentina) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Lozano (Napoli) 4 reti Quagliarella (Sampdoria) 4 reti Veretout(Roma) 4 reti Immobile (Lazio) 4 reti

PROSSIMO TURNO

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter

ore 18:00

Benevento-Juventus

ore 20:45

Atalanta-Verona

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese

ore 15:00

Bologna-Crotone

Milan-Fiorentina

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma