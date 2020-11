Risultati Serie A, 7 ª giornata: il Milan la riprende al fotofinish, ma Ibra sbaglia il terzo rigore di fila. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

8 Novembre 2020 22:48

Risultati Serie A 7ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del massimo campionato con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie A 7ª giornata – Se Ibra ne sbaglia tre di fila, allora a German Denis è concesso sbagliarne due. Il campione svedese fallisce il suo terzo penalty di fila nel match interno contro il Verona, riuscendo comunque a regalare il definitivo pari in pieno recupero, ma il Milan non va oltre il 2-2. Un Napoli corsaro a Bologna si avvicina alla vetta, mentre nei due big match di giornata arrivano due pari per 1-1, così come tra Torino e Crotone. Mkhitaryan lancia la Roma a Genova con una tripletta. Di seguito il programma completo, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Udinese 0-0

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15:00

Cagliari-Sampdoria 2-0 (48′ rig Joao Pedro, 69′ Nandez)

ore 18:00

Benevento-Spezia 0-3 (29′ Pobega, 65′ e 70′ Nzola)

ore 20:45

Parma-Fiorentina 0-0

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Juventus 1-1 (15′ Ronaldo, 94′ Caicedo)

ore 15:00

Atalanta-Inter 1-1 (58′ Lautaro Martinez, 79′ Miranchuk)

Genoa-Roma 1-3 (45’+2, 67′ e 85′ Mkhitaryan, 50′ Pjaca)

Torino-Crotone 0-0

ore 18:00

Bologna-Napoli 0-1 (23′ Oshimen)

ore 20:45

Milan-Verona 2-2 (6′ Barak, 19′ aut. Calabria, 27′ aut. Magnani, 9o’+3 Ibrahimovic)

CLASSIFICA

MILAN 17 SASSUOLO 15 NAPOLI 14 JUVENTUS 13 ATALANTA 12 VERONA 12 INTER 11 ROMA 11 LAZIO 11 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 SPEZIA 8 FIORENTINA 8 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 6 GENOA 5 TORINO 4 UDINESE 4

CROTONE 1

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 8 reti Belotti (Torino) 6 reti Ronaldo (Juventus) 6 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Lukaku (Inter) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Soriano (Bologna) 4 reti Gomez (Atalanta) 4 reti Castrovilli (Fiorentina) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Lozano (Napoli) 4 reti Quagliarella (Sampdoria) 4 reti Veretout(Roma) 4 reti

PROSSIMO TURNO

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio

ore 18.00

Spezia-Atalanta

ore 20.45

Juventus-Cagliari

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento

ore 15.00

Inter-Torino

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Verona-Sassuolo

ore 18.00

Udinese-Genoa

ore 20.45

Napoli-Milan