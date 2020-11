Risultati Serie A 6ª giornata: il Milan in vetta solitaria, inseguono la sorpresa Sassuolo e la Juventus. Classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno

1 Novembre 2020 22:37

Risultati Serie A 6ª giornata: tutti gli aggiornamenti dalle gare del massimo campionato con classifica, marcatori e prossimo turno

Risultati Serie A 6ª giornata – Domenica di gol e spettacolo in Serie A, ma la notizia è che il Diavolo rossonero torna a mietere vittime. La vittoria per 1-2 in casa dell’Udinese, ancora grazie al trascinatore Ibrahimovic, spinge il Milan al primo posto solitario della classifica. Ad inseguire la sorpresa Sassuolo, a sorpresa vittorioso per 0-2 in trasferta a Napoli. Rialza la china la Juventus che stritola 1-4 lo Spezia e risale al terzo posto. Quarta l’Atalanta, anche lei corsara 1-2 a Crotone nell’anticipo del sabato. Partenza lenta dell’Inter, adesso avvicinata da Roma e Lazio: oggi esultano entrambe le capitoline rispettivamente contro Fiorentina e Torino. Nel posticipo serale, il Derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa finisce 1-1. Di seguito i risultati di giornata, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

RISULTATI SERIE A

SABATO 31 OTTOBRE

ore 15:00

Crotone-Atalanta 1-2 (26′ MurieL, 38′ Muriel, 40′ Simy)

ore 18:00

Inter-Parma 2-2 (46’ Gervinho, 62’ Gervinho, 64’ Brozovic, 92’ Perisic)

ore 20:45

Bologna-Cagliari 3-2 (15’ Joao Pedro, 45’ Barrow, 47’ Simeone, 52’ Soriano, 56’ Svanberg)

DOMENICA 1 NOVEMBRE

ore 12:30

Udinese-Milan 1-2 (18’ Kessie, 48’ De Paul rig., 83’ Ibrahimovic)

ore 15:00

Spezia-Juventus 1-4 (14’ Morata, 32’ Pobega, 59’ Ronaldo, 67’ Rabiot, 76’ Ronaldo rig.)

Torino-Lazio 3-4 (15’ Pereira, 19’ Bremer, 24’ Belotti rig., 49’ Milinkovic-Savic, 87’ Lukic, 95’ Immobile rig., 98’ Caicedo)

ore 18:00

Napoli-Sassuolo 0-2 (59’ Locatelli rig., 95’ Lopez)

Roma-Fiorentina 2-0 (12’ Spinazzola, 70’ Pedro)

ore 20:45

Sampdoria-Genoa 1-1 (23’ Jankto, 28’ Scamacca)

CLASSIFICA

MILAN 16 SASSUOLO 14 JUVENTUS 12 ATALANTA 12 NAPOLI 11 INTER 11 ROMA 11 SAMPDORIA 10 LAZIO 10 VERONA 8 FIORENTINA 7 CAGLIARI 7 BENEVENTO 6 BOLOGNA 6 PARMA 5 SPAZIA 5 GENOA 5 UDINESE 3 TORINO 1

CROTONE 1

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic 7 Belotti 6 Caputo 5 Lukaku 5 Ronaldo 5 Simeone 5 Soriano 4 Gomez 4 Joao Pedro 4 Castrovilli 4 Muriel 4 Lozano 4 Quagliarella 4 Veretout 4 Berardi 3 Caprari 3 Djuricic 3 Dzeko 3 Galabinov 3 Immobile 3 Lautaro Martinez 3 Pedro 3 Simy 3

PROSSIMO TURNO

VENERDI’ 6 NOVEMBRE

ore 20:45

Sassuolo-Udinese

SABATO 7 NOVEMBRE

ore 15:00

Cagliari-Sampdoria

ore 18:00

Benevento-Spezia

ore 20:45

Parma-Fiorentina

DOMENICA 8 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Juventus

ore 15:00

Atalanta-Inter

Genoa-Roma

Torino-Crotone

ore 18:00

Bologna-Napoli

ore 20:45

Milan-Verona