Risultati Coppa Italia, 16esimi di finale: Cosenza ko a Parma, avanti Spezia, Cagliari e Fiorentina

25 Novembre 2020 20:03

Risultati Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale: le partite giocate oggi e l’accoppiamento agli ottavi

Risultati Coppa Italia, si sono appena concluse le gare dei sedicesimi di finale. Si ferma qui la corsa del Cosenza nella Coppa nazionale. La squadra calabrese viene sconfitta 2-1 dal Parma, trascinato dal giovane Brunetta. La rete di Corsi per gli ospiti serve solo a rendere meno amaro il passivo. Restando in ambito ‘Serie B’, il Brescia non si presenta ad Empoli a causa di alcune positività Covid: 3-0 a tavolino. Lo Spezia batte il Bologna, il Cagliari supera il Verona, la Fiorentina avanti di misura sull’Udinese.

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

ore 14:30

Spal-Monza 2-0 (prossimo avversario il Sassuolo)

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

ore 14:30

Empoli-Brescia 3-0 a tavolino (prossima avversaria il Napoli)

Parma-Cosenza 2-1 (prossima avversaria la Lazio)

ore 17:30

Bologna-Spezia 2-4 (prossima avversaria la Roma)

Cagliari-Verona 2-1 (prossima avversaria Atalanta)

Udinese-Fiorentina 0-1 (prossimo avversario l’Inter)

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

ore 14:00

Torino-Entella (prossimo avversario il Milan)

ore 17:00

Sampdoria-Genoa (prossima avversaria la Juventus)