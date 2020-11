Risultati Champions League, 3ª giornata – Tris Porto e City, le tedesche si divertono: le classifiche e i marcatori

3 Novembre 2020 22:58

Risultati Champions League – Prima serata di Coppa, si sono appena concluse le gare della 3ª giornata della fase a gironi

Risultati Champions League – Si è conclusa la prima serata della Coppa dalle grande orecchie. Notte nera per le italiane Atalanta e Inter, mentre sorridono le tedesche Monchengaldbach e Bayern, autrici di 6 reti a testa a domicilio rispettivamente in Ucraina e in Austria. Tris Porto e Manchester City, Ajax corsaro di misura. In basso il programma completo con le classifiche aggiornate e la marcatori.

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE

ore 18:55

Lokomotiv Mosca-Atletico Madrid 1-1

Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach 0-6

ore 21:00

Atalanta-Liverpool 0-5

Porto-Marsiglia 3-0

Manchester City-Olympiakos 3-0

Midtjylland-Ajax 1-2

Real Madrid-Inter 3-2

Salisburgo-Bayern Monaco 2-6

MERCOLEDI’ 4 NOVEMRE

ore 18:55

Basaksehir-Manchester United

Zenit-Lazio

ore 21:00

Barcellona-Dinamo Kiev

Chelsea-Rennes

Club Brugge-Dortmund

Ferencvaros-Juventus

Lipsia-Paris Saint Germain

Siviglia-Krasnodar

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 9, Atletico Madrid 4, Lokomotiv Mosca 2, Salisburgo 1.

Girone B

Classifica: Real Madrid 4, Moenchengladbach 5, Shakhtar 4, Borussia, Inter 2.

Girone C

Classifica: Manchester City 9, Porto 6, Olympiacos 3, Marsiglia 0.

Girone D

Classifica: Liverpool 9, Atalanta 4, Ajax 4, Midtjylland 0.

Girone E

Classifica: Chelsea 4, Siviglia 4, Krasnodar 1, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Lazio 4, Brugge 4, Borussia Dortmund 3, Zenit 0.

Girone G

Classifica: Barcellona 6, Juventus 3, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Manchester United 6, PSG 3, Lipsia 3, Istanbul 0.

CLASSIFICA MARCATORI