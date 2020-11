19 Novembre 2020 18:15

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “situazione di degrado nella via Vecchia San Sperato nella zona antistante alla Cassa Edile – Ente scuola, dovuta alla pessima gestione dei rifiuti da parte dell’autorità preposta”

Il problema rifiuti non si arresta Reggio Calabria dove la città è letteralmente sommersa dai rifiuti. Un cittadino denuncia la “situazione di degrado nella via Vecchia San Sperato nella zona antistante alla Cassa Edile – Ente scuola, dovuta alla pessima gestione dei rifiuti da parte dell’autorità preposta. E’ una situazione di degrado che si aggrava giorno per giorno con gravi conseguenze sulla salute pubblica e con la disastrosa immagine della nostra città non più “bella e gentile” come si diceva una volta . A nulla sono fin qui valse le continue segnalazioni agli organi e alle persone competenti. Tutti sordi e ciechi. Di questo passo altro che città metropolitana, diventeremo una città da terzo mondo“, conclude.