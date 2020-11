Rifiuti a Reggio Calabria, i consiglieri di minoranza chiedono al Prefetto di mandare una commissione speciale per gestire l’emergenza

18 Novembre 2020 20:58

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: nella giornata di oggi è stata inoltrata una Pec agli uffici gestiti dal dott. Mariani, dal quale si attendono risposte veloci e concrete

E’ un vero e proprio disastro ambientale a Reggio Calabria: non ci sono termini diversi per descrivere quanto sta accadendo in relazione all’accumulo di rifiuti in Città dal centro alle periferie. Mossi dalla volontà di dare una “sterzata” definitiva a questa problematica, i Consiglieri comunali di centrodestra hanno scritto e inoltrato una lettera agli Uffici della Prefettura, richiedendo che venga dichiarato lo stato di emergenza e la costituzione di una commissione speciale che si occupi di colmare la poca preparazione dell’Amministrazione nella gestione relativa alla supervisione del servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura.

Di seguito il testo della lettera:

“In qualità di consiglieri comunali del Comune di Reggio Calabria

VISTO

Il continuo disservizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani che da anni insiste su tutto il territorio comunale. Il conseguente verificarsi di roghi diurni e notturni che interessano diversi quartieri periferici della Città di Reggio Calabria attraverso i quali si diffondo, nell’aria, fumi e polveri altamente nocive per la salute. I cumuli di rifiuti presenti in ogni strada della Città che rilasciano, su suolo pubblico, liquami pericolosi per l’igiene urbana oltre che altamente dannosi per la salute. Le numerosissime discariche abusive createsi in vari punti del territorio comunale. Il tutto aggravato dall’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale causata dall’epidemia del virus Covid-19

CHIEDIAMO

Che venga dichiarato lo stato di emergenza sanitaria e di disastro ambientale viste le condizioni sù riportate. Che venga inviata una commissione speciale da parte degli uffici di Prefettura per supervisionare la gestione dell’emergenza vista la totale incapacità nell’organizzare i cicli di raccolta e smaltimento dei suddetti rifiuti da parte dell’Amministrazione. Pur consapevoli dell’eccezionalità della richiesta, riteniamo doveroso che si arrivi ad un tale epilogo dato che la situazione è ormai insostenibile e i cittadini si ritrovano a vivere una condizione di disagio e degrado costante, in ogni punto della Città. Reggio Calabria 18.11.2020’’.

A firma di tale missiva, tutti i consiglieri comunali dell’area di centrodestra; Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino, Nicola Malaspina, Massimo Ripepi, Guido Rulli, Saverio Anghelone, Demetrio Marino, Giuseppe De Biasi, Antonino Minicuci.