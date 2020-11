Ricorso Verona-Roma – La FIGC ha deciso: confermato il 3-0 a tavolino

10 Novembre 2020 16:53

Ricorso Verona-Roma, la FIGC ha deciso di confermare il 3-0 a tavolino inflitto ai giallorossi per il caso riguardante Amadou Diawara

Ricorso Verona-Roma, confermato il 3-0 a tavolino – La giornata di ieri sembra quella destinata a conoscere l’esito presentato del ricorso presentato dalla Roma in merito al 3-0 a tavolino inflitto ai giallorossi dopo il caso Amadou Diawara, calciatore sceso in campo anche se non presente nell lista dei 25 giocatori dichiarati disponibili per la partita. Decisione invece slittata al pomeriggio di oggi. La FIGC ha deciso di respingere il ricorso della Roma confermando il 3-0 a tavolino in favore dell’Hellas Verona: la partita era inizialmente terminata 0-0, ma la formazione capitolina non riavrà indietro il punto guadagnato sul campo.