Riciclaggio e legami con la ‘Ndrangheta, vasta operazione in corso: numerosi arresti e sequestri per 25 milioni

2 Novembre 2020 07:25

Vasta operazione in corso: numerosi arresti e sequestri per riciclaggio e per avere agevolato la ‘Ndrangheta

Dalle prime ore di oggi, in tutto il territorio nazionale, i carabinieri del Comando provinciale di Brescia stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di numerose persone, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, ricavato per il tramite di trasmissioni televisive specializzate nella previsione dei numeri del lotto, con l’aggravante di aver agevolato l’attività della ‘Ndrangheta.

Contestualmente, i militari stanno eseguendo anche misure patrimoniali con il sequestro di beni mobili e immobili, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni di euro.

I dettagli dell’operazione verranno divulgati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 di oggi alla procura della Repubblica di Brescia.